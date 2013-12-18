"النهار" تعلن إطلاق مجموعة برامج ومسلسلات جديدة.. وتدشين موقع إخباري في 2014

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 18-12-2013 11:16

أعلن مجلس إدارة شبكة تليفزيون "النهار"، برئاسة علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة "ميديا لاين" والشريك الرئيسي في قنوات "النهار"، نيته ضخ استثمارات تتجاوز حاجز الـ50 مليون دولار خلال عام 2014، بهدف دعم مكانة الشبكة بين كبريات الشبكات التليفزيونية في العالم العربي والتقدم لخطوات بعيدة في هذا السوق ونيل رضا المشاهد المصري والعربي كما اعتادت قنوات الشبكة منذ انطلاقها عام 2011.

ويشهد العام المقبل إطلاق مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية الجديدة، وتدشين موقع إخباري بأحدث تقنية في هذا المجال، إضافة إلى إطلاق باقة قنوات جديدة بجانب القنوات الخمس الحالية؛ تلبية لرغبات المشاهدين في مصر والوطن العربي، ما ينذر بصيف ساخن على صعيد المنافسة الإعلامية وسباق رمضاني ستتفوق فيه "النهار" كما اعتادت مؤخرًا.

وتشهد شاشة "النهار" الفترة الحالية تجددًا ملحوظًا، وتنوعًا هائلًا في المحتوى البرامجي والدرامي الحصري، بدأ بالعرض الحصري للموسم الثاني من برنامج "رقص النجوم"، والموسم الرابع من برنامج "هيك منغني"، والبرنامج الحواري الفني "وحدك"، والعرض الأول والحصري للمسلسل المصري "آدم وجميلة" بعد قرار مقاطعة الأعمال الدرامية التركية والالتزام به عكس بعض القنوات التي أعلنت المقاطعة وتراجعت عنها بعد ذلك.

وتطلق الشبكة يوم السبت المقبل أول برنامج مسابقات واقعي في مجال ريادة الأعمال، تحت اسم "المشروع"، وهو البرنامج الأول من نوعه في مصر والوطن العربي.