أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

صوّتي للنجمة الأكثر أناقة لعام 2013

Google+ Print

مرّ عام 2013 مسجّلاً إطلالات عدّة للنجمات العربيات. بعضها لاقى استحسان النقاد وإعجابهم، فيما شكّل بعضها الآخر مادة دسمة للانتقادات اللاذعة. ولعل أكثر النجمات اللواتي حصدن تعليقات سلبية على بعض إطلالاتهن: مايا دياب وهيفاء وهبي وميريام فارس، لما يتمتعن به من جرأة قوية في اختيار الأزياء، تخطت حدودها في بعض الأحيان. ولكن مع تنوّع الآراء واختلافها، لا يمكننا إلا الوقوف عند بعض إطلالات نجمات الصف الأول، اللواتي تألقن بأزيائهن على مدار هذه السنة. وبعد الإطلاع على الصور المرفقة، هل ستختارين نجمتك الأكثر أناقة لعام 2013؟

 
هيفا وهبي   مايا دياب

 

 

 

     
 
 نادين الراسي    سيرين عبد النور

 

 

 

     
 
نانسي عجرم   إليسا

 

 

 

     
 
نجوى كرم   نوال الزغبي

 

 

 

     
 
كارول سماحة   ميساء مغربي

 

 

 

     
 
أنغام   ديانا حداد

 

 

 

     
 
أحلام   نوال الكويتية

 

 

 

     
 
ميريام فارس   عبد الوهاب

 

 

 

     
 
أروى   هيفاء حسين

 

 

 

     
 
أمل العوضي   مريم حسين

 

 

 

     


سيعجبك أيضاً:

صوتي للنجم الأكثر أناقة

صوّتوا الآن للنجم والنجمة التركيين الأفضل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "