صوّتي للنجمة الأكثر أناقة لعام 2013

مرّ عام 2013 مسجّلاً إطلالات عدّة للنجمات العربيات. بعضها لاقى استحسان النقاد وإعجابهم، فيما شكّل بعضها الآخر مادة دسمة للانتقادات اللاذعة. ولعل أكثر النجمات اللواتي حصدن تعليقات سلبية على بعض إطلالاتهن: مايا دياب وهيفاء وهبي وميريام فارس، لما يتمتعن به من جرأة قوية في اختيار الأزياء، تخطت حدودها في بعض الأحيان. ولكن مع تنوّع الآراء واختلافها، لا يمكننا إلا الوقوف عند بعض إطلالات نجمات الصف الأول، اللواتي تألقن بأزيائهن على مدار هذه السنة. وبعد الإطلاع على الصور المرفقة، هل ستختارين نجمتك الأكثر أناقة لعام 2013؟

هيفا وهبي مايا دياب نادين الراسي سيرين عبد النور نانسي عجرم إليسا نجوى كرم نوال الزغبي كارول سماحة ميساء مغربي أنغام ديانا حداد أحلام نوال الكويتية ميريام فارس شيرين عبد الوهاب أروى هيفاء حسين أمل العوضي مريم حسين



سيعجبك أيضاً:

صوتي للنجم الأكثر أناقة

صوّتوا الآن للنجم والنجمة التركيين الأفضل