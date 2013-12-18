توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول في خليج السويس باستثمارات 26 مليون دولار

كتب : شادي أحمد منذ 52 دقيقة

وقع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية بترولية جديدة لهيئة البترول مع شركتي "آر دبليو آي" الألمانية، و"دوف إنيرجي" الإنجليزية للبحث عن البترول والغاز في منطقة شرق رأس بدران بخليج السويس في مساحة تصل إلى حوالي 45.6 كم، وباستثمارات تصل إلى حوالي 22.5 مليون دولار كحد أدنى ومنحة توقيع 3.5 مليون دولار لحفر 3 آبار استكشافية.

وتأتي الاتفاقية في اطار استكمال توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة منذ عام 2010 بما يستهدف إعطاء دفعة قوية للعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من أجل زيادة انتاجهما ودعم مستويات الاحتياطيات منهما .

وبتوقيع الاتفاقية الجديدة، يكون قطاع البترول، انتهى حتى الآن من توقيع 18 اتفاقية بإجمالي استثمارات حدها الأدنى حوالي 673.8 مليون دولار، ومنح توقيع قدرها 119.5مليون دولار لحفر 103 بئرا استكشافيًا.