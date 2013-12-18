أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الإخوان يشتمون شيخ الأزهر فى مسقط رأسه.. وشقيقه: «لو رجعوا هنضربهم بالجزم»

Google+ Print
الإخوان يشتمون شيخ الأزهر فى مسقط رأسه.. وشقيقه: «لو رجعوا هنضربهم بالجزم» الإخوان يشتمون شيخ الأزهر فى مسقط رأسه.. وشقيقه: «لو رجعوا هنضربهم بالجزم»

كتب : محمد عبداللطيف الصغير منذ 57 دقيقة

بعد قيام أعضاء من تنظيم الإخوان وأنصارهم بتشويه بوابة ساحة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمدينة القرنة بالبر الغربى فى الأقصر، قال شقيقه الشيخ محمد الطيب إن كتاباتهم البذيئة على الجدران لا تزيدنا إلا إصراراً على مواجهة التطرف بكل أشكاله. وأضاف «الطيب»: «ما فعله فلول الإخوان أقل ما يوصف بأنه قلة أدب ودليل على أخلاقهم المتدنية وتربيتهم الخاطئة»، مشيراً إلى أن مسقط رأس شيخ الأزهر بغرب الأقصر يخلو من أعضاء تنظيم الإخوان تماماً وأنهم استأجروا بعض الصبية الفقراء المغيبين للكتابة على جدران الساحة وبعض الحوائط بالمنطقة المحيطة فجراً لأنهم لا يستطيعون الكتابة فى وضح النهار. وتوعد شقيق شيخ الأزهر من سماهم «المخربين» بـ«الضرب بالجزم» حال التفكير فى القدوم مرة أخرى إلى الساحة ومحاولة كتابة العبارات البذيئة التى كتبت فى المرة الأولى والتى قام محبو شيخ الأزهر بمسحها. كانت صفحة «الحرية والعدالة» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قد نشرت عدة صور لبوابة ساحة الشيخ «الطيب» مكتوباً عليها: «شيل العِمّة شيل.. يا خاين يا عميل»، و«طلاب الأزهر.. خط أحمر»، وعلقت على الصور بأن «عفاريت ضد الانقلاب» نجحوا فى توصيل رسالة لشيخ الأزهر فى مسقط رأسه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي

مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله