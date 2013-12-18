الإخوان يشتمون شيخ الأزهر فى مسقط رأسه.. وشقيقه: «لو رجعوا هنضربهم بالجزم»

كتب : محمد عبداللطيف الصغير منذ 57 دقيقة

بعد قيام أعضاء من تنظيم الإخوان وأنصارهم بتشويه بوابة ساحة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمدينة القرنة بالبر الغربى فى الأقصر، قال شقيقه الشيخ محمد الطيب إن كتاباتهم البذيئة على الجدران لا تزيدنا إلا إصراراً على مواجهة التطرف بكل أشكاله. وأضاف «الطيب»: «ما فعله فلول الإخوان أقل ما يوصف بأنه قلة أدب ودليل على أخلاقهم المتدنية وتربيتهم الخاطئة»، مشيراً إلى أن مسقط رأس شيخ الأزهر بغرب الأقصر يخلو من أعضاء تنظيم الإخوان تماماً وأنهم استأجروا بعض الصبية الفقراء المغيبين للكتابة على جدران الساحة وبعض الحوائط بالمنطقة المحيطة فجراً لأنهم لا يستطيعون الكتابة فى وضح النهار. وتوعد شقيق شيخ الأزهر من سماهم «المخربين» بـ«الضرب بالجزم» حال التفكير فى القدوم مرة أخرى إلى الساحة ومحاولة كتابة العبارات البذيئة التى كتبت فى المرة الأولى والتى قام محبو شيخ الأزهر بمسحها. كانت صفحة «الحرية والعدالة» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قد نشرت عدة صور لبوابة ساحة الشيخ «الطيب» مكتوباً عليها: «شيل العِمّة شيل.. يا خاين يا عميل»، و«طلاب الأزهر.. خط أحمر»، وعلقت على الصور بأن «عفاريت ضد الانقلاب» نجحوا فى توصيل رسالة لشيخ الأزهر فى مسقط رأسه.