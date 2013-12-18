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«الصحة»: الأطباء حديثو التخرج تحت خط الفقر

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«الصحة»: الأطباء حديثو التخرج تحت خط الفقر «الصحة»: الأطباء حديثو التخرج تحت خط الفقر

كتب : محمد الدعدع وحسن عثمان الأربعاء 18-12-2013 10:21

قال الدكتور عاطف الشيتاوى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة: إن الأطباء حديثى التخرج لا يتجاوز دخلهم دولارين يومياً، وهو ما يعنى أنهم تحت خط الفقر المدقع، وطالب حكومة الدكتور الببلاوى بضرورة الإسراع فى تطبيق كادر الأطباء. وأوضح رئيس قطاع السكان لـ«الوطن» خلال مشاركته أمس بالملتقى السنوى الثانى والأربعين لقضايا السكان والتنمية بالمركز الديموجرافى، أن الاهتمام بالأطباء بمثابة الاهتمام بالمريض فى ذات الوقت، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية للمواطنين الفقراء. وحذر من ظاهرة هروب الأطباء إلى الخارج، نتيجة تدنى أوضاعهم الاقتصادية، مشيراً إلى انعكاس ذلك بالسلب على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، خصوصاً فى المحافظات.

وأضاف أن تحديد الدستور الجديد نسبة 10% من إجمالى الناتج القومى لصالح التعليم والصحة والبحث العلمى يمثل طفرة فى النهوض بالمجتمع وضماناً لمستقبل أفضل للمصريين، مؤكداً أهمية التزام الحكومات المتعاقبة بذلك.

وتشير إحصائيات صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات إلى أن 30% من خريجى كليات الطب فى لا يعملون فى تخصصاتهم، وأنهم يتركون كلية القمة الأولى إلى مهن أخرى، من بينها الفنادق، وتؤكد أن عدد الأطباء بالنسبة إلى عدد المواطنين هى 24 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن، من بينهم 8 لا يمارسون المهنة مطلقاً، بينما يعمل نحو 11% من النسبة المتبقية فى الجامعات المختلفة، و10% فقط فى المستشفيات الخاصة.

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