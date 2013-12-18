برنت فوق 108 دولارات قبيل قرار التحفيز الأمريكى

استقرت العقود الآجلة لبرنت فوق 108 دولارات للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها فى الجلسة السابقة مع عزوف المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل بيان مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) الذى من المتوقع أن يلقى الضوء على خطط تقليص التحفيز النقدى.

ومن المتوقع أن يعلن بن برنانكى رئيس المجلس تفاصيل عن توقيت بدء خفض مشتريات البنك المركزى من السندات البالغة 85 مليار دولار شهريا، والتى كانت عاملا رئيسيا فى دعم الأصول عالية المخاطر، مثل السلع الأولية وكبحت جماح الدولار فى السنوات الأخيرة.

> واستمد النفط ولاسيما الخام الأمريكى دعما إضافيا من توقع تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش هبط خام برنت سنتا واحدا إلى 108.43 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضا نحو دولار. وزاد الخام الأمريكى 14 سنتا إلى 97.36 دولار، بعد أن أغلق منخفضا 26 سنتا.

وقال بن لو برون محلل السوق لدى أوبشنز اكسبرس فى سيدنى "سنتعرف خلال أقل من 12 ساعة على الإجراء النهائى الذى يعتزمه مجلس الاحتياطى لتقليص برنامجه. النفط وأسواق أخرى كثير ستستقى الاتجاه من تلك التعليقات.. لا أحد يبيع أو يشترى حاليا."