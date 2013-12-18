وزير الاتصالات يوقع ثلاث اتفاقيات بمشروع "البرودباند" بمجلس الوزراء

يوقع اليوم المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية مع ثلاث وزارات أخرى بمجلس الوزراء بشأن الخطة القومية للإنترنت ضمنها وزارة الزراعة والصحة، وذلك بحسب ما أكده مصدر مسئول لـ"اليوم السابع".

وقال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى، إن المشروع يتكلف نحو 350 مليون جنيه فى مراحله الاسترشادية.

وأشار العلايلى إلى أن الخطة تستهدف نشر الإنترنت بجميع المناطق لتوصيل خدمات فائقة السرعة إلى 2333 موقعا تابعا لجهات حكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ممثلة فى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، 340 مستشفى ومركزا طبيا تابعا لوزارة الصحة، 8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمى، 896 مركز شباب، 27 موقعا لوزارة القوى العاملة.‬

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستعتمد على نظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى، ويأمل بألا تتعدى نسبة الإنفاق الحكومى على الخطة نحو 15%.

كان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، قد شهد توقيع اتفاقية إطلاق مبادرة الإنترنت فائق السرعة الذى يتم تنفيذه فى مختلف القطاعات الإدارية بالدولة، بداية من التعليم والصحة والشباب والسياحة والبحث العلمى، ويتم تعميمه فى كافة المحافظات.

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