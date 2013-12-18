تقرير: طفرة النفط الصخرى قد ترفع الإنتاج الأمريكى لمستوى قياسى فى 2019

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الأمريكى الذى تجددت حيويته مع استغلال التكوينات الصخرية سيصل إلى مستويات قياسية بحلول عام 2019 لترفع بذلك توقعاتها إلى مستويات لم تكن متصورة قبل سنوات قليلة.

وتوقعت الإدارة ارتفاع الإنتاج فى أكبر بلد مستهلك للنفط فى العالم بواقع 800 ألف برميل يوميا فى كل عام حتى 2016 ليبلغ حينئذ 9.5 مليون برميل يوميا،وبحلول عام 2019 من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 9.61 مليون برميل يوميا مقتربا من المستوى القياسى لعام 1970 البالغ 9.64 مليون برميل يوميا.

وفى 2019 سيشكل إنتاج النفط المحلى 63% من إجمالى الإمدادات التى تحتاجها البلاد بزيادة كبيرة عن عام 2011 حين كان الإنتاج يغطى 38% فقط من إجمالى الاحتياجات.

وتمثل توقعات الوكالة الجديدة زيادة قدرها مليونا برميل يوميا على تقرير العام الماضى وهو ما يظهر كيف فاجأ إنتاج النفط الصخرى المحللين إذ يتسارع نموه مع ارتفاع أسعار النفط وتطور التكنولوجيا.

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