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بالصور.. ضبط 420 طن “نخالة” خشنة ناقصة بدون بيانات بسوهاج‎

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بالصور.. ضبط 420 طن “نخالة” خشنة ناقصة بدون بيانات بسوهاج‎ بالصور.. ضبط 420 طن “نخالة” خشنة ناقصة بدون بيانات بسوهاج‎

اللواء-ابراهيم-صابر-مدير-امن-سوهاج

تمكنت إدارة مباحث بسوهاج من 420 طن نخالة خشنة ناقصة الوزن فى مخزن مطاحن سيتى لصاحبه رمضان عبد النعيم  والمقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مديرأمن سوهاج إخطاراً بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين مفادها قيام مسئولي مطحن سلندارت سيتي التابع لشركة مطاحن مصرالعليا والكائن بناحية أولاد نصير  دائرة مركز سوهاج بتعبئة نخالة خشنة ناقصة الوزن وغيرمدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية [ ومـد تاريخ الإنتاج والصلاحية من ثلاثة أشهر إلي ستة أشهر ] بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـي هذا الشأن وطرحها فـي الأسواق محققين من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع تفتيش الأغذية وإدارة الدمغة والموازين وقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بسوهاج وتم ضبط المتهم رمضان عبد النعيم عبد الرحيم بدوي 50 سنة مدير مطاحن سيتي – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج كما تم ضبط عدد “420″ طن نخالة خشنة ناقصة الوزن وبدون أية بيانات ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وتم التحفـظ علي المضبوطات .
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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