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ننشر أسماء ضحايا حادث ميكروباص الصف

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ننشر أسماء ضحايا حادث ميكروباص الصف ننشر أسماء ضحايا حادث ميكروباص الصف

تنشر وكالة أنباء ONA أسماء ضحايا حادث الصف الذى وقع،على الطريق الإقليمي، بين سيارة نقل محملة بالطوب، وبين سيارة ميكروباص تنقل ركاب في طريقها إلى حلوان، ما أسفر عن مصرع كل ركاب الميكروباص وسائقها، وهروب سائق السيارة النقل إلى العياط فيما لاتزال الشرطة تلاحقه.

والضحايا هم: سعيد السعيد محمد عصام 40 سنة مقيم ببولاق الدكرور، وكمال محمد الخولي 35 سنة طبيب بشرى مقيم بأطفيخ، ومحمد شعبان محمد مجند بالقوات المسلحة ومقيم بالصف، ومحمد على عبدالله مجند بالقوات المسلحة ومقيم بالصف، ومحمد عبد الوهاب برعي 68 سنة مقيم بالبساتين، وسعيد وليد 40 سنة مقيم بشبرا الخيمة، ورمضان شعبان محمد أمين شرطة بالحراسات الخاصة مقيم بالصف، ومعوض عبدالله 31 سنة مقيم بحلوان، ومحمد صابر عبدالمعز 18 سنة مقيم بـ15 مايو، وكريم غريب الجمال يوسف سائق الميكروباص 31 مقيم بالصف، وسلوى على عبدالمنعم 53 سنة ربة منزل مقيمة بروض الفرج، ومحسن أنور 55 سنة مقيم برروض الفرج، و3 مجهولين.

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