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ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بصيدليتين بسوهاج‎

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ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بصيدليتين بسوهاج‎ ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بصيدليتين بسوهاج‎

أرشيفية

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج  إخطارا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية بالإشتراك مع ضباط إدارة مباحث أكدتها التحريات السرية مفادها قيام (سامح عزمي جبريل 56 سنة صيدلي [صاحب صيدلية الدكتور سامح] ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج ،و مؤمن محمد حامد 26 سنة صيدلي [صاحب صيدلية الدكتور مؤمن ويقيم مدينة أخميم) بالإتجار فـي الأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات وضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة تفتيش الصيادلة بسوهاج إستهدفت الصيدليتين المشار إليهما وتم ضبط  صاحب الصيدلية الأولى المذكور وبحيازته  عدد 7600 قرص مخدر ومنشطات جنسية مجهولة وأدوية منتهية الصلاحية ، تم ضبط القائم بالبيع في الصيدلية الثانية ويدعى مصطفي عبد العال السيد -26 سنة- حاصل على بكالوريوس تجارة وبحيازته  1350 قرص مخدر ومنشطات جنسية مجهولة المصدر .

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفا بحيازتهما لها بقصد الإتجار .

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على مصدر تلك المضبوطات ، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 4159 ، 4160 إداري مركز أخميم لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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