Oprah Winfery تدخل عقدها الستين بـ 100 مليون دولار

تحضّر مقدمة البرامج العالمية، وأسطورة الحورات التلفزيونية، Oprah Winfery المعروفة بإقامة الحفلات الضخمة لأصدقائها المشاهير، وتوزيع الهدايا بشكل مفرط على الحضور في برامجها، لحفلة عيد ميلادها الـ60، في 29 من الشهر الجاري.

والجزء الأبرز من التحضيرات، التي بدأت بها منذ تشرين الأول، هو قيام Oprah ببيع حوالى 574 غرضاً شخصيّاً مفضلاً لديها، لتدخل العقد الجديد من عمرها بنفسية جديدة.

وهذه الأغراض الشخصية عبارة عن سجّادات قديمة، وشمعادانات، ودراجات هوائية وكهربائية، إضافة إلى صورها مع أبرز المشاهير مثل"Micheal Jordan".

وهذه المجموعة من الأغراض وغيرها سيتم بيعها في المزاد العلني الانتقائي"Kamishi Auction"، على أن يعود ريعها إلى جمعية "Oprah" الثقافية لجنوب أفريقيا.

هذا الإخلاء لغرف Oprah من الأغراض، سيفسح المجال لإنشاء حفلة عيد الميلاد الضخمة، التي ستقام في منزلها، الذي اشترته بـ 85 مليون دولار في مونتيسيلو ـ كاليفورنيا منذ 10 أعوام، حيث سيعمل مئات من عمال البناء للتحضير للحفلة، وستقوم Oprah ، وهي على رأس قائمة النجوم الأكثر نفوذاً في العالم، بتوثيق مرحلة التحضيرات التي تستغرق 3 أشهر، وستنشرها على القناة والمجلة الخاصّتين بها.

وستشهد هذه الأشهر أضخم وأوسع تحضيرات لم تحصل منذ العرس الملكي. وعلى عكس كلّ الحفلات، لن تقوم Oprah بدفع أجر المشاهير لقاء عروضهم الفنية، لأنهم كلهم أصدقاءها، حسب ما ذكر موقع "London Times".

وسيكون على رأس الحاضرين في حفل Oprah عائلة الرئيس الأمريكي Barack Obama، إضافة إلى النجوم الذين سيحيون الحفل، مثل النجمة Beyonce، والمغنية Tina Turner، التي حضرتOprah حفل زفافها في سويسرا في أوائل هذه العام، إضافة إلى الممثلين Julia Roberts،John Travolta، Tom Cruise.

ولن يُعرف بالتحديد حجم تكاليف حفلة عيد الميلاد قبل نهاية الحفلة. ولكن أحد المساعدين في التحضيرات صرّح بأن تكاليف الترميم وحفلة عيد الميلاد ستقدّر بحوالى 100 مليون دولار لبدء عقد جديد مفعم بالحيوية.

يذكر أن Oprah Winfery، التي دخلت إلى الإذاعة بعمر الـ 17، كانت أغنى نساء العالم الأمريكيات من أصل أفريقي في القرن العشرين، وحاصلة على عدة جوائز عالمية عن برنامجها الحواري "The Oprah Winfrey Show"، وقد منحها الرئيس الأمريكي مؤخراً جائزة "الوسام الرئاسي للحرية".