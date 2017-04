هذا الأسبوع دخل فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع 131.2 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي وبقي الفيلم الكرتوني Frozen في المرتبة الثانية مع 31.5 مليون دولار. تراجع فيلم The Hunger Games: Catching Fire من المرتبة الأولى الى الثالثة مسجلاً 19.5 مليون دولار إيرادات، ودخل الفيلم الصيني Firestorm مباشرة في المرتبة الرابعة مع 15 مليون دولار وبقي فيلم Gravity في المرتبة الخامسة بعد أن جمع 8 مليون دولار.

في أميركا دخل فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع 73.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Frozen من المرتبة الأولى الى الثانية مع 22.5 مليون دولار، ودخل فيلم Tyler Perry's A Madea Christmas مباشرة في المرتبة الثالثة حيث جمع 16مليون دولار، وتراجع فيلم The Hunger Games: Catching Fire الى المرتبة الرابعة مع 13.6 مليون دولار. وتراجع أيضاً فيلم Thor: The Dark World الى المرتبة الخامسة مع 2.8 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة دخل أيضاً The Hobbit: The Desolation of Smaug مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 83320 شخص ودخل فيلم Homefront مباشرة في المرتبة الثانية مع 50116 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Tarzan في المرتبة الثالثة مع 28134 مشاهد. وتراجع فيلم The Hunger Games: Catching Fire من المرتبة الأولى الى الرابعة حيث شاهده 9770 شخص، ودخل فيلم الرعب Haunter مباشرة في المرتبة الخامسة مع 3618 شخص.

في لبنان كما في باقي دول العالم سجّل دخول فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug في المرتبة الأولى حيث شاهده 19442 شخص وصمد الفيلم اللبناني Bébé في المرتبة الثانية بعد أن شاهده 7042 شخص وتراجع فيلم Homefront الى المرتبة الثالثة مع 6408 مشاهد. ودخل فيلم Last Vegas مباشرة في المرتبة الرابعة مع 6158 مشاهد، وتراجع فيلم The Hunger Games: Catching Fire الى المرتبة الخامسة مع 3077 مشاهد.