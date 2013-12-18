اختيار جمال عصمت للمشاركة فى مؤتمر الكبد بباريس يناير المقبل

يعقد المؤتمر السادس للكبد فى باريس بفرنسا فى الفترة من 13: 14 يناير المقبل.

وصرح الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية نائب رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر ينظمه العالم الفرنسى "بتريك مارسلان".

يذكر أنة للعام الرابع على التوالى يتم دعوة الدكتور جمال عصمت لإلقاء محاضرة عن الطريقة المثلى لعلاج السلالة الرابعة لفيروس سى باعتباره الطبيب المصرى والعربى الوحيد الذى له محاضرة فى هذا المؤتمر الهام الذى يشارك فيه أكثر من 3000 طبيب متخصص فى أمراض الكبد من أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويتميز هذا المؤتمر بأنة متخصص فى الفيروسات الكبدية حيث يتم تخصيص اليوم الأول للمحاضرات والحالات والمناقشات المتعلقة بفيروس سى على مستوى العالم ويتم تخصيص اليوم الثانى لمشاكل فيروس بى.

وخلال المؤتمر سيتم تقديم الأبحاث الحديثة عن الأدوية الجديدة فى علاج فيروس سى، بالإضافة إلى الأبحاث الجديدة للتخلص نهائياً من فيروس بى.