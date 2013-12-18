أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اختيار جمال عصمت للمشاركة فى مؤتمر الكبد بباريس يناير المقبل

Google+ Print
اختيار جمال عصمت للمشاركة فى مؤتمر الكبد بباريس يناير المقبل اختيار جمال عصمت للمشاركة فى مؤتمر الكبد بباريس يناير المقبل

يعقد المؤتمر السادس للكبد فى باريس بفرنسا فى الفترة من 13: 14 يناير المقبل.

وصرح الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية نائب رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر ينظمه العالم الفرنسى "بتريك مارسلان".

يذكر أنة للعام الرابع على التوالى يتم دعوة الدكتور جمال عصمت لإلقاء محاضرة عن الطريقة المثلى لعلاج السلالة الرابعة لفيروس سى باعتباره الطبيب المصرى والعربى الوحيد الذى له محاضرة فى هذا المؤتمر الهام الذى يشارك فيه أكثر من 3000 طبيب متخصص فى أمراض الكبد من أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويتميز هذا المؤتمر بأنة متخصص فى الفيروسات الكبدية حيث يتم تخصيص اليوم الأول للمحاضرات والحالات والمناقشات المتعلقة بفيروس سى على مستوى العالم ويتم تخصيص اليوم الثانى لمشاكل فيروس بى.

وخلال المؤتمر سيتم تقديم الأبحاث الحديثة عن الأدوية الجديدة فى علاج فيروس سى، بالإضافة إلى الأبحاث الجديدة للتخلص نهائياً من فيروس بى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365