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مدرسة بتعليم الغربية تقدم برنامجا عن "قصة العلم المصرى"

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مدرسة بتعليم الغربية تقدم برنامجا عن "قصة العلم المصرى" مدرسة بتعليم الغربية تقدم برنامجا عن "قصة العلم المصرى"

قدمت روحاء يوسف، مدرسة العلوم بمدرسة الأحمدية الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، برنامجا بالإذاعة المدرسية تحت عنوان "قصة العلم المصرى.. وكيف تم اختيار ألوانه وشعاره وتصميمه"، جاء ذلك فى صورة حوار ومناقشة مع الطلاب، للتعرف من خلاله على أهمية وقيمة العلم المصرى، وتم توزيع جوائز على الطلاب المشاركين.

وتضمن البرنامج توضيح الأماكن التى يتم وضع العلم بها، وشرح قانون العلم الذى يحدد أبعاده الرسمية وألوانه والشعار الذى يتوسطه، ويشير القانون إلى أن العلم رمز أساسى للدولة لا يجوز المساس به، ويتم وضعه باحترام فى مكان بارز بكافة المصالح الحكومية، وفوق السفن المصرية المدنية وبجوار أعلام الشرطة والجيش بأفرعه، وفى المحافل الرسمية وعلى السفارات والمنشآت المصرية بالخارج.

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مصر 365