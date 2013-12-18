عبد الله بن زايد: القيادة حريصة على تعزيز اللغة العربية

أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية دعمه مبادرة " بالعربي" التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال تصريح سموه بمناسبة إطلاق مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة "بالعربي" في اليوم العالمي للغة العربية الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ/ 18 / من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك من خلال التشجيع على استخدام اللغة العربية في هذا اليوم بشكل مكثف كمظهر من مظاهر الاحتفاء باللغة العربية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أهمية اللغة العربية ودورها الجوهري في بناء الوطن كونها وعاء هويتنا، مما يتوجب إعادة هيبتها التي تأثرت بشكل ملحوظ خلال الحقبة الماضية.. مشيرا إلى دعمه لكل المبادرات غير المسبوقة في هذا الشأن".

ودعا سموه إلى الاهتمام باللغة العربية والارتقاء بها وتمكينها عند الأجيال في ظل التحديات التي تواجهها باعتبارها المرتكز الأول لتنمية الهوية الوطنية في المجتمع..

مشيدا بالاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة في دولة الإمارات للحفاظ على اللغة العربية من خلال الحرص على تعزيزها في الكثير من البرامج والأنشطة الداعمة للهوية الوطنية إيماناً منها بالارتباط الوثيق بين اللغة والهوية ووجوب حمايتها وتعزيزها.

مكانة حقيقية

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "إن اعتماد الأمم المتحدة ممثلة في منظمة اليونسكو يوم / 18 / من ديسمبر ليكون يوماً للاحتفال بلغتنا الأم جدير بأن نسترجع فيه تاريخنا الموصول بحاضرنا وما حملته لغتنا للعالم بدءاً برسالة الإسلام السمح والقرآن الكريم وما تبع ذلك من علوم ومعارف".

ودعا سموه إلى النهوض باللغة العربية على الصعيد المحلي وإيلائها مكانتها الحقيقية، مشدداً على ضرورة حمايتها والدفاع عن مكتسباتها في وجه عواصف التغيير والتغريب المحيطة بها حتى لا تكون هناك قطيعة بين الأجيال الجديدة وبين الثقافة العربية وحتى يكون تواصلهم مكتملاً مع ما تزخر به المكتبة العربية من مخزون علمي ومعرفي كبير.

وأشاد بمبادرة "بالعربي" التي تهدف إلى محاولة تغيير الصورة النمطية عن اللغة العربية وإثبات أنها لغة عالمية وحيوية، وتشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم عبر شبكة الإنترنت وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي.

وثمن جهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم المؤسسة الرائدة في نشر المعرفة والتنمية ودعم المشاريع الواعدة في دبي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والقائمين عليها لإطلاق مثل هذه المبادرات المتميزة.

بحث وابتكار

وأثنى سموه على طلبة الجامعات في الدولة لطرحهم مثل هذه الأفكار والمبادرات المتميزة، مشيداً بدور المؤسسة لتبنيها مثل تلك المبادرات وتطويرها انطلاقاً من أهدافها الرامية إلى توفير الفرص للشباب العربي وإعدادهم لقيادة منطقتهم إلى الاقتصاد القائم على المعرفة عبر قيام المؤسسة بتشجيع ريادة الأعمال والبحث والابتكار وتعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد والتطوير المهني النوعي ودعم إنتاج واكتساب ونشر مصادر المعرفة باللغة العربية.

وتهدف المبادرة إلى محاولة تغيير الصورة النمطية عن اللغة العربية وإثبات أنها لغة عالمية وحيوية وتشجيع الشباب العرب على استخدام لغتهم الأم عبر شبكة الإنترنت وبالأخص وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

وحازت المبادرة التي جاءت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وأطلقتها المؤسسة الأسبوع الماضي على تفاعل ودعم واسع النطاق على المستويين الرسمي والشعبي في دولة الإمارات.

مبادرات مجتمعية

من جانبها أشادت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات للنشر، بمبادرة "بالعربي" واعتبرتها تندرج في إطار المبادرات المجتمعية المميزة التي تطلقها المؤسسات الرسمية والخاصة في الدولة لدعم وتعزيز استخدام اللغة العربية عبر مختلف القنوات، بما في ذلك المواقع الاجتماعية التي تشهد نموا متزايدا من قبل المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وقالت إن "اللغة العربية تأتي في المرتبة السادسة ضمن اللغات الأكثر استخداما في التغريد عبر "توتير" رغم أن عدد السكان المتحدثين ببعض اللغات التي جاءت في المراتب التي تسبقها لا يشكلون نصف عدد سكان العالم العربي، لذلك فإن مثل هذه المبادرات سيكون لها دور إيجابي في تسليط الضوء على أهمية استخدام وتعزيز لغتنا الأم ولغة القرآن في تواصلنا، وستسهم في زيادة استخدام اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي". وأكدت الشيخة بدور القاسمي أنها على المستوى الشخصي تسعى دوماً لإطلاق مبادرات ومشاريع تعزز من استخدام اللغة العربية بين الأطفال باعتبارهم البنية الأساسية للمستقبل.

وشددت على ضرورة أن يدرك المجتمع العربي أهمية وجمالية لغتنا التي يجب أن نكون فخورين بالتواصل من خلالها،

مسارات نوعية

من جهته أعلن معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دعم الوزارة الكامل للمبادرة وتعزيز أهدافها الرامية إلى قيام جميع مستخدمي الإنترنت ممن يتحدثون العربية كلغة أولى أو ثانية أو حتى من الأشخاص المهتمين باللغات باستخدام اللغة العربية في جميع صور وأشكال التواصل عبر الإنترنت.

وقال معاليه إن فكرة المبادرة وأهدافها تنسجم مع توجهات الوزارة التي اعتمدت مجموعة مبادرات ومسارات نوعية لتعزيز مكانة اللغة العربية في المدارس وتمكين الطلبة من أدواتها ومهاراتها وغرس قيمها وما تتسم به من بلاغة وفنون أدبية راقية في نفوسهم في ضوء الاهتمام البالغ لقياداتنا الرشيدة بلغتنا الأم، وما أكد عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عندما قال "إن اللغة العربية هي وعاء هويتنا"، وهو كذلك ما وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جعل لغتنا الأم أداة لتعزيز هويتنا الوطنية لدى أبناء الدولة وأجيالها.

وأعرب معالي وزير التربية عن تقديره وتقدير الوزارة للدور الرائد والمهم الذي تقوم به مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ورسالتها النبيلة التي تهدف إلى تمكين الأجيال الشابة في الوطن العربي من امتلاك المعرفة وتوظيفها لمواجهة تحديات التنمية.

مسؤولية قومية

ومن ناحيته وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الشكر لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم على اهتمامها بأعظم لغات الأرض، وإطلاق هذه المبادرة المبدعة في اليوم العالمي للغة العربية، حيث تهدف إلى تذكير أبنائنا وبناتنا بضرورة الحفاظ على لغتنا واحترامها من خلال الاستخدام الأمثل لها في كل المنصات وعلى مختلف المستويات.

وأوضح أنه لا يمكن أن ترتقي الأمم وتبدع إلا من خلال استخدام لغتهم الأم وهو الحال اليوم في كبرى دول العالم كالولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، مشيرا إلى أن العرب حين قادوا الأمم كانوا في قمة إبداعهم بلغتهم العربية وجعلوا شعوب العالم يقرأون كتبهم ويستخدمون لغتهم لما كتب من خلالها من عظيم المعارف وأمّتنا وشبابنا يقع عليهم اليوم مسؤولية دينية وقومية وأخلاقية تلزمهم بالاهتمام بلغتنا العربية.

وقال الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات تثبت مبادرة "بالعربي" أن دولة الإمارات دائماً في الريادة فيما يتعلق بالمبادرات الحضارية التي تخدم المصالح الاستراتيجية للأمة العربية وتعد المبادرة الأولى من نوعها من حيث المجال الذي تتعامل معه والفئة التي يمكن أن تساهم في دعم وترسيخ الانتماء العربي من خلال تبني اللغة العربية كلغة رئيسية في أدوات التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا على مستوى الدولة أن الكليات تشرفت باستضافة إطلاق مبادرة "بالعربي" التي تعتبر واحدة من المبادرات المهمة على صعيد تنمية العلاقة بين مستخدمي المواقع الاجتماعية على الإنترنت العرب ولغتهم الأم، وهي العلاقة التي لاحظت الكليات كمؤسسة أكاديمية أنها تشهد فجوة كبيرة وتحتاج إلى تصويب وانتباهة سريعة فبادرت بتشجيع طلابها على نشر تغريدات باللغة العربية، مشيرا إلى أن كليات التقنية العليا في دبي تبنت من خلال "معهد أبجد هوز" مبادرات عديدة لتقوية الانتماء للغة العربية لدى الجيل الجديد.

وشدد على أهمية مبادرة "بالعربي" لتكون أكثر تأثيرا في الجيل الجديد وتشجعهم على تنمية العلاقة مع لغتهم الأم خاصة في التواصل فيما بينهم.

قرار مشرف

وقال جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم: إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والعشرين في / 18 / من شهر ديسمبر من عام 1973 والذي قضى بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية يعد من أكثر القرارات المشرفة في تاريخ المنظمة الدولية، ويضع لغتنا العربية في مصاف اللغات العالمية الأكثر تأثيرا وهو الموقع الطبيعي للغة يتحدث بها نحو/ 500 / مليون شخص، ويستخدمها أكثر من مليار مسلم من خلال قراءة القرآن الكريم.

شكر وعرفان

وجه جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهما اللغة العربية.

كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وإلى أصحاب السمو الشيوخ والمعالي ومسؤولي المؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية وكل شباب وبنات الوطن على الدعم الذي أولوه للمبادرة بما يتناسب مع حجم ما تمثله من فخر للغتنا العربية وواجبنا الوطني تجاهها.

وأضاف أن المبادرة جاءت تماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة، مستشهدا بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "لغتنا هي هويتنا وهي رمز عزتنا وحضارتنا وثقافتنا العربية والإسلامية العريقة، وعلينا جميعا أن نحترمها وننميها في أوساط أجيالنا الحاضرة والواعدة كي تظل أميرة لغات العالم وتاجها، لأنها لغة القرآن الكريم.