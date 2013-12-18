مناقشة التردد الحرارى لعلاج الربو الشعبى بمؤتمر للأمراض الصدرية

حول مشاكل الجهاز التنفسى والمخاطر التى تحيط بالرئة فى ظل تزايد معدل التلوث، يعقد قسم الأمراض الصدرية بالقصر العينى، مؤتمراً يومى الأربعاء والخميس فى الثامن والتاسع عشر من شهر ديسمبر الجارى، لمناقشة أحدث أساليب التشخيص والعلاج لأمراض الصدر والجهاز التنفسى.

ويستضيف المؤتمر خبيراً أمريكياً متخصصاً فى علاج الأورام التى تصيب الرئة وتسبب انسدادا فى الشعب الهوائية مع التوضيح خلال المؤتمر الطرق الحديثة فى وضع دعامات لضمان سريان الهواء وعدم اختناق المريض.

وتوضح الدكتورة هدى أبو يوسف رئيسة قسم الأمراض الصدرية بطب القصر العينى، أن المؤتمر سيناقش التردد الحرارى كوسيلة لعلاج حالات الربو الشعبى فى مراحله المتقدمة.

جدير بالذكر أن أمراض الجهاز التنفسى هى تلك الأمراض التى تعيق تدفق الهواء إلى داخل وخارج الرئتين كالربو وانسداد الشعب الهوائية.