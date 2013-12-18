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ما هي الهدية المميزة التي تلقّتها السلطانة ناهد دوران من زوجها؟

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ما هي الهدية المميزة التي تلقّتها السلطانة ناهد دوران من زوجها؟ ما هي الهدية المميزة التي تلقّتها السلطانة ناهد دوران من زوجها؟

بعد نفيها خبر حملها، لا تزال النجمة التركية نور فتح أوغلو الشهيرة بـ"السلطانة ناهد دوران"، تصوّر دورها في الجزء الرابع من مسلسل "حريم السلطان"، الذي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة في تركيا.
نور تستعد للاحتفال بالعام الجديد، حيث نشرت صورة لشجرة الميلاد التي زينتها في منزلها، فضلاً عن نشرها صورة للهدية التي تلقتها من زوجها بمناسبة الأعياد، أما الهدية فهي عبارة عن منزل مصنوع من الحلوى الخاصة بعيد الميلاد.
يبقى أن نذكر أنها السنة الأولى التي تستقبل فيها نور رأس السنة بعد زواجها.

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