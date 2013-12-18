ما هي الهدية المميزة التي تلقّتها السلطانة ناهد دوران من زوجها؟

بعد نفيها خبر حملها، لا تزال النجمة التركية نور فتح أوغلو الشهيرة بـ"السلطانة ناهد دوران"، تصوّر دورها في الجزء الرابع من مسلسل "حريم السلطان"، الذي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة في تركيا.

نور تستعد للاحتفال بالعام الجديد، حيث نشرت صورة لشجرة الميلاد التي زينتها في منزلها، فضلاً عن نشرها صورة للهدية التي تلقتها من زوجها بمناسبة الأعياد، أما الهدية فهي عبارة عن منزل مصنوع من الحلوى الخاصة بعيد الميلاد.

يبقى أن نذكر أنها السنة الأولى التي تستقبل فيها نور رأس السنة بعد زواجها.

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"