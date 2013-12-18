شجون الهاجري: لم أدعُ في العمرة على من يحاربونني

عادت النجمة المثيرة للجدل شجون الهاجري إلى نشاطها الفني، بعد توقف قسريّ مؤخراً، وتجاوزت بكلّ قوة وإرادة المشاكل التي واجهتها، بعد إعلانها حقيقة ارتباطها بأسرتها وتأجيل برنامج المسابقات على شاشة mbc، وكذلك مسلسل "أمس احبك واليوم وباجر".

شوجي أكّدت خلال استضافتها في برنامح «القمندة»، عبر أثير "كويت أف أم"، وهو من تقديم عبدالرحمن الدين وفهد البناي، ومن إعداد صالح الدويخ، ومن إخراج جابر الجاسر وعبدالله العراك، أنها تستعدّ لتقديم مسرحية، من تأليف هبة حمادة، في شهر فبراير المقبل، بعنوان "حكاية حب"، بالإضافة إلى مسلسل جديد من تأليف عبدالمحسن الروضان وبطولة نخبة من النجوم، على رأسهم إلهام الفضالة وبشار الشطي وعلي كاكولي وحمد أشكناني وفاطمة الصفي وآخرون.

وأشارت شجون الهاجري إلى أنها تعيش في راحة نفسية حالياً، بعد قيامها بالذهاب إلى العمرة مؤخّراً، مؤكدة أنها دعت بالخير لكلّ أهلها وأصدقائها وجمهورها، ولم تدعُ على من يَحاول إلحاق الضرر بها وأذيتها ومحاربتها، قائلة: "لأنّ الله عزّ وجلّ هو من سيحاسب كلّ من أساء لي".

وذكرت أنها ستقوم بتصوير "دويتو "مع بشار الشطي بأغنية "قوم توصل"، من فكرة مي العيدان وألحان بشار الشطي، بالإضافة إلى تقديم برنامج مسابقات جديد مع محطة mbc سيكون مفاجأة، بحسب قولها.

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