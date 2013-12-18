الخطة الاستثمارية لكفر الشيخ للعام المالى 2013/2014 مليار و30 مليون جنيه

أكد المتشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ إنه وردت الخطة الاستثمارية للعام المالى 2013/2014 من وزارة التخطيط شاملة استثمارات ومشروعات مديريات الخدمات واستثمارات ديوان عام المحافظة باجمالى مبلغ 1 مليار و 29 مليون 203 الف جنية منها مبلغ 673.643 مليون جنية تمويل بنك الاستثمار القومى ومبلغ 5.400 مليون جنيه منح ومبلغ 129.900 مليون قروض ومبلغ 220.260 مليون تمويل ذاتى .

> وأضاف يخص استثمارات ديوان عام المحافظة التى تم تنفيذها بمعرفة مديرية الطرق والكهرباء والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة مبلغ 83.706 مليون جنية تمويل بنك الاستثمار ومبلغ 49.426 مليون جنية تمويل ذاتى ومصادر اخرى .

> وأشار بالنسبة للديوان العام فقد تم توزيع المبلغ الخاص به على المشروعات والوحدات المحلية طبقا لما ورد بدليل تدعيم اللا مركزية وطبقا للاحتياجات الفعلية كما يلى :-

وبالنسبة لمشروعات واستثمارات وزارة الزراعة بالمحافظة للعام المالى 2013م-2014م فهى باجمالى مبلغ 143.949 موزعه على البرامج والمشروعات منها 2.200 مليون جنية لإدارة المياه فى الزراعة المروية ومبلغ 119 مليون جنية لتطوير الرى الحقلى ومبلغ 409 ألف جنية لتطوير مراكز التدريب الزراعية .

> وكذلك 8.340 مليون جنية لمركز البحوث الزراعية بكفر الشيخ لتحسين انتاجية الاغنام والاعز والجاموس وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية .

> و 14 مليون جنية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتطوير وتنمية بحيرة البرلس .

> وأشار أما متم اعتماده لوزارة الموارد المائية والرى لمحافظة كفر الشيخ 215.540 مليون جنية منها 36.650 مليون جنية لتغطيات ترع ومصارف وتحسين الرى ومبلغ 27.950 مليون جنية لحماية وتطهير نهر النيل والقناطر والمجارى المائية وعمل تكاسى للترع ومبلغ 85.300 مليون جنية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء لعمليات احلال وتجديد .

> وأضاف مايخص الهيئة العامة للطرق والكبارى معتمد لها بالمحافظة 20 مليون جنية لاعمال صناعية ودورانات للخلف للطريق الدولى بالبرلس .

> أما المعتمد لوزارة التموين لكفر الشيخ 125 الف جنية لتدعيم وتطوير الاجهزة الرقابية بمديرية التموين بكفر الشيخ .

> وماأعتمد لوزارة الاسكان لكفر الشيخ 126.200 مليون جنية لجهاز تعمير الساحل الشمالى منها مبلغ 60 مليون جنية لانشاء رافد ابو الروس / مطوبس / فوه وتطهير وتعميق بوغاز البرلس .

> أما وزارة المرافق معتمد لها 54.500 مليون جنية لاحلال وتجديد شبكات وخطوط طرد ومحطات صرف صحى بسيدى سالم ودسوق وطوبس وبلطيم وعدد 15 قرية / وتطوير محطات مياه مطوبس والحامول والمفتى بسيدى سالم ومحطة مياه دسوق .

> ومايخص وزارة الصحة بكفر الشيخ معتمد لها 26.146 مليون جنية لاستكمال مستشفى بيلا المركزى ومركز الرمد بكفر الشيخ ومستشفى قلين المركزى وانشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى كفر الشيخ العام .

> أما وزارة الاوقاف مايخص كفر الشيخ معتمد لها 12.668 مليون جنية لتحويل مسجد سيدى غازى الى مسجد جامع وحلال وتجديد المساجد القائمة .

> ووزارة القورى العاملة كنصيب كفر الشيخ معتمد لها 300 الف جنية لتطوير مقر المديرية بكفر الشيخ وفروعها بالمراكز .

> أما وزارة التعليم العالى مايخص كفر الشيخ معتمد لها 138.300 مليون جنية لتطوير واستكمال الكليات بجامعة كفر الشيخ والاسكان الطلابى .

> أما وزارة التربية والتعليم لكفر الشيخ معتمد لها 55.243 مليون جنية وذلك لبرنامج تطوير التعليم الفنى وتشغيل الفصول الجديدة وتطوير التعليم الثانوى والاساسى .

> وهيئة الأبنية التعليمية مايعتمد لها خاص بكفر الشيخ 79.324 مليون جنية لاحلال وتجديد وانشاء عدد 11 مدرسة بدائرة المحافظة .

> ووزارة الثقافة معتمد لها مبلغ 5 مليون جنية لاستكمال قصر ثقافة كفر الشيخ .

> ووزارة التنمية المحلية معتمد لها بكفر الشيخ 183.132 مليون جنية لانشاء ورصف طرق وكهرباء ومشروعات الامن والمرور وتغطيات ترع ومصارف وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

> وزارة التامينات والشئون الاجتماعية لكفر الشيخ معتمد لها 1.140 مليون جنية لاستكمال مجمعات خدمات الاسرة والطفولة ومبانى الخدمات الاجتماعية .

> ووزارة الرياضة معتمد لكفر الشيخ 700 ألف جنية لاستكمال اندية رياضية بالمحافظة .

> ولمركز الطب الرياضى معتمد له مليون جنية .

> لللتنظيم والادارة معتمد له 140 الف جنية لتطوير مقر مديرية التنظيم والادارة بالمحافظة .

> والأزهر الشريف معتمد له مبلغ 6.929 مليون جنية لانشا معاهد ازهرية بقرية اصلاح شالما مركز سيدى سالم ومعهد عبد الحميد طليس الاعدادى الثانوى للبنين بمطوبس .