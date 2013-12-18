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"تنظيم الاتصالات": الانتقال للبث الرقمى يتكلف 112 مليار جنيه

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"تنظيم الاتصالات": الانتقال للبث الرقمى يتكلف 112 مليار جنيه "تنظيم الاتصالات": الانتقال للبث الرقمى يتكلف 112 مليار جنيه

قال الدكتور السيد عزوز، رئيس قطاع الطيف الترددى بالجهاز القومى للاتصالات، بشأن خطة للانتقال من البث التماثلى إلى البث الرقمى، تم عرضها على رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم البدء فى تنفيذها خلال عام ونصف من أخذ الموافقة عليها، بتكلفة تصل إلى نحو 112.5 مليار جنيه.

وأضاف: "فى حالة عدم قيام بتنفيذ هذه الخطة فليس من حقها مقاضاة أى دولة تتبع البث الرقمى فى حال تداخلها مع مصر، وفى المقابل لا يمكن لمصر أن تؤثر على ترددات دولة أخرى تتبع البث الرقمى، ومن حق هذه الدولة مقاضاة مصر، كما أن قطع الغيار الخاصة بالأجهزة التليفزيونية العادية ستصبح عالية التكلفة، نظرًا لندرة وجودها بالأسواق".

وقال إن مصر أنشأت فى الفترة الماضية محطتين للبث الرقمى، منها واحدة بالقاهرة، والأخرى بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيقوم بإحلال جميع وصلات التليفزيون إلى وصلات رقمية، وذلك بحسب بيان صادر عن شركة تريد فايرز.

وطالب عزوز شركات الاتصالات بالوقوف إلى جانب حتى تستطيع أن توفر ترددات للقيام بهذا، واعتبار مصلحة مصر أهم من المصالح الشخصية، حيث إن السوق تشهد ازدحاما شديدا للطيف الترددى، والذى تستغله شركات الاتصالات لتقديم خدماتها، حيث إنه من الممكن استخدام نفس الحيز الترددى الذى قامت شركات المحمول باستخدامه، لتشغيل بعض القنوات عليه.

وأوضح أن أى مواطن سيرغب فى الحصول على البث الرقمى، لابد له من شراء ما يسمى بـ" Set-top boxes"، أو شراء جهاز ريسيفر جديد يوجد به built in digital Set-top، ولابد للحكومة من أن توفر هذه الأشياء بأسعار مخفضة للجمهور.

وأعلن عزوز عن أنه تم إنشاء لجنة مسئولة عن خطة البث، يرأسها ومجموعة من التشريعيين والتنظيميين، ومسئولين بوزارتى الاتصالات والإعلام.

وأوضح أنه سيتم التعامل مع الجهات المسئولة بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، للحصول على أعداد المواطنين، الذين يستخدمون التليفزيون العادى، وأيضا سيتم التعامل مع وزارة الكهرباء والصناعة والتجارة.

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مصر 365

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