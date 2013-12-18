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محافظ البحر الأحمر يبحث مع وزيري النقل والسياحة ربط الغردقة بدول الخليج

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محافظ البحر الأحمر يبحث مع وزيري النقل والسياحة ربط الغردقة بدول الخليج محافظ البحر الأحمر يبحث مع وزيري النقل والسياحة ربط الغردقة بدول الخليج
التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، هشام زعزوع، وزير السياحة، والدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، لبحث خطوات ربط مدينة الغردقة بدول الخليج، بهدف تنشيط السياحة العربية إلى محافظة البحر الاحمر عن طريق ربط ميناءي الغردقة والعقبة الأردني البحريين، وإنشاء خط ملاحي مباشر بين الميناءين، وتسيير رحلات جوية بين مطار الغردقة والمطارات بدول الخليج.واستعرض المحافظ خلال اللقاء الخطط والأفكار المقترحة لتنشيط السياحة العربية، والإجراءات التنفيذية لربط الغردقة بدول الخليج من خلال رحلات بحرية وجوية منتظمة من دول الخليج إلى المدينة، وتقرر خلال اللقاء تشكيل لجنة من قطاع النقل البحري لدراسة إنشاء ميناء سياحي بمدينة القصير وتطوير ميناء «عيذاب» بمنطقة أبو رماد وشلاتين.وبحث المحافظ والوزيران خلال اللقاء مشروع «القطار فائق السرعة» الذي يربط بين القاهرة والغردقة، لتطويره ومده من الغردقة وحتى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر.وقال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إن السياحة هي محور اهتمامه منذ تولى مسؤولية المحافظة، شارحًا أنه بذل مجهودات كبيرة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لعودة السياحة مرة آخرى، مضيفًا أنه لاحظ ضغف السياحة العربية إلى المحافظة بالرغم من أن الخليج من أكثر الدول المصدرة للسياحة.وأشار المحافظ إلى أن هناك اهتمامًا بالسياحة العربية من خلال فتح خطوط طيران مع الدول العربية، إلى مطار الغردقة مباشرة، على أن تكون البداية بين مدينتي العقبة والغردقة، وذلك لتوافر ميناءين بالمدينتين.

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