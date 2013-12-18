محمد صلاح يحتفل بـ”ليلة الحنة” في بسيون.. ويذبح 3 عجول

احتفل اللاعب الدولى المصرى “محمد صلاح”، لاعب بازل السويسرى، حتى الساعات الأولي من فجر اليوم، بـ”حنته” ودعا صلاح أهالى قرية “نجريج” والتى تبعد خمسة كيلو مترات عن مركز “بسيون” بمحافظة الغربية عن بكرة أبيها، لحضور “الحنة”.

وتوافد الآلاف من أهالى مركز بسيون لتقديم التهنئة لـ”صلاح”، وأسرته التى قدمت الولائم والعزائم بالصوان المجاور لمنزل العريس، حتى صباح اليوم، الأربعاء، حيث حضر المهنئون من الأهالى والقيادات من بينهم الدكتور محمود عمارة رئيس مركز ومدينة بسيون، ونوابه ورؤساء القرى المجاورة، والعديد من المسئولين والمدربين القدامى للاعب، بحسب تصريح عدد من أقارب العروسين.

واضطرت أسرة العريس إلى ذبح “عجل ثالث”، بعد أن كانوا قد أعدوا وليمة للحضور بذبح عجلين، وذلك احتفاءً بالحضور الذين جاءوا لحضور ليلة “الحنة” مساء أمس الثلاثاء.

يذكر أن عقد القران سيقام مساء اليوم، الأربعاء، بدار الدفاع الجوى بالقاهرة.

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