"كريم" طفل فى الوادى الجديد يعانى من مرض نادر وينتظر العلاج بالخارج

مازالت مأساة الطفل كريم محمد حسن، ابن قرية "بدخلو" بالوادى الجديد، والذى يبلغ من العمر 15 عاما، تعانى وخاصة الأم التى تعيش على أمل أن يعود طفلها إلى طبيعته، بعد أن أصيب بمرض نادر يسمى "كرونز"، ويسبب التهاب مناعى شديد فى الجهاز الهضمى، وهو أحد أقوى الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى، ويحتاج لعلاج يومى بحوالى 500 جنيه، كما يحتاج لجرعة أسبوعية من عقار الهيوميرا بتكلفة 8000 جنيه، بما يعادل 47 ألف جنيه شهريا، كعلاج فقط، وهو ما لم تكن تتحمله أسرة الطفل البسيطة، حيث يخضع الطفل للعلاج منذ أن كان عمره 4 شهور، حتى ساءت حالته، وتم نقله لمستشفى الدمرداش للأطفال والتى يتلقى فيها العلاج حاليا.

وتقول أم كريم لـ"اليوم السابع"، إن لديها 4 أطفال وكريم هو الابن الثانى، وأنها لا تعمل وزوجها موظف بسيط، بجراج مجلس مدينة الداخلة، وراتبه لا يكفى رحلة زيارة واحدة من الوادى الجديد، ليرى فيها ابنه المريض، وأنها وزوجها أنفقا كل مدخراتهما فى رحلة علاجه الطويلة، ولم تيأس لحظة من رحمة الله، بطفلها وأنها داخل مستشفى الدمرداش للأطفال تجد الرعاية الكاملة من إدارة المستشفى، وطاقم الأطباء والذين تعلقوا بكريم بصورة كبيرة.

وتضيف أم كريم، أن ابنها بدأت حالته تتدهور بصورة كبيرة، حتى وصل وزنه إلى 25 كيلو، وفقد الإبصار بإحدى عينيه بعد إصابته بميكروب فيها، وامتنع عن الطعام منذ عام ونصف ويعيش على المحاليل وأنبوب تغذية متصلة بالأمعاء، وحالته تزداد سوءا وتنتظر بارقة أمل بسفر ابنها للعلاج خارج مصر، حيث تناشد كل من له قلب رحيم أن يساعدها فى سفر ابنها خارج مصر لتلقى العلاج، كآخر أمل لديها فى شفاء طفلها وما زالت تبحث عن جرعات من عقارى ديباكين وسوماناليستا، غير المتوفرة فى مصر.

وقال الدكتور مايكل نبيل، الطبيب المعالج لحالة كريم، بمستشفى الدمرداش للأطفال، إن المرض هو سوء فى عملية الهضم والامتصاص والكثير من الأعراض الأخرى، كآلام المفاصل والتهابات العين، كما يعانى أيضاً من تشنجات عصبية ونقص شديد فى الكالسيوم وكسور متكررة بالعظام والتهاب الكبدى الوبائى سى، ومرض البول السكرى، وأن طاقم الأطباء بمستشفى الدمرداش للأطفال، راسلوا العديد من المستشفيات فى إنجلترا وأمريكا، وكان الرد أن فرصة علاجه بالخارج أفضل بكثير من علاجه فى مصر.