بشرى سارة.. عقار شهير جداً لعلاج الضغط يحد من آلام المفاصل

بشرى سارة زفتها مؤخراً أحدث الأبحاث الطبية لمرضى التهاب وآلام المفاصل، والذى يعد من أكثر الأمراض شيوعاً، ويصيب غالباً كبار السن، وترتفع معدلات الإصابة بها بين السيدات، وخاصة التهابات مفصل الركبة، وترتفع معدلات حدوثها بين الأشخاص المصابين بالسمنة وفرط الوزن، ويصاحبها غالباً ارتفاع فى درجة حرارة المفاصل وتورمها. كما تصاب بالتصلب والاحمرار، وقد تتسبب على المدى الطويل فى تآكل المفاصل والإصابة بالإعاقة، أو العجز عن الحركة.

وكشف فريق بحثى من جامعة دندى بالمملكة المتحدة، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد أدوية علاج الضغط الشهيرة، وفاعليتها فى الحد من آلام والتهابات المفاصل لدى ملايين المرضى حول العالم.

ويُعرف هذا العقار باسم سبيرونولاكتون "Spironolactone"، ويستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم المزمن ومرض قصور القلب، وهو من الأدوية المدرة للبول، وتم اكتشاف هذه النتائج المثيرة بعد خضوع مجموعة كبيرة من الأشخاص للتجارب الإكلينيكية، والتى تكلفت 135 ألف جنيه إسترلينى.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين خضعوا للدراسة حصلوا على أقراص "سبيرونولاكتون"، وتركيز 25 مجم بشكل يومى منتظم، لمدة 5 شهور كاملة، وثبت فاعليتها فى الحد من آلام المفاصل التى يعانى منها المرضى.

وينوى الباحثون إجراء المزيد من الدراسات البحثية لتأكيد هذه النتائج، وبالفعل وقع اختيارهم على 86 شخصاً، يبلغ عمرهم 70 عاما أو أكثر، وسيخضعون لمجموعة واسعة من التجارب الإكلينيكية ستستمر 12 أسبوعا، وسيتحدد على إثرها صحة هذه النتائج من عدمها.