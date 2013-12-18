"أبوالفتوح": ترشح "السيسي" من عدمه لن يؤثر على قراري بالترشح للرئاسة

كتب : جهاد أحمد منذ 29 دقيقة

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، إنه ليس حريصًا أو ساعيًا لتولي منصب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن قرار ترشحه للرئاسة سيكون في يد قيادات حزب مصر القوية، مشيرًا إلى أن ترشح الفريق السيسي من عدمه لن يؤثر على قراره بالترشح للرئاسة.

وعن إمكانية نزوله الانتخابات الرئاسية المقبلة، كمرشح يمثل الإسلام السياسي قال أبو الفتوح، خلال حواره مع الإعلامي عماد الدين أديب ببرنامج "بهدوء" على قناة "CBC"، إنه ضد العمل السياسي تحت مسمى الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أنه يرفض ذلك منذ انشقاقه عن جماعة الإخوان المسلمين، مطالبًا الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.