لقاء رئيس جامعة القناة بالناشط السياسى مسعد أبو فجر بالمجمع الإعلامى

طالب الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، بضرورة قراءة الدستور الجديد، وأن هذا الدستور توافقى ويستوعب كل طوائف المصريين، وأن مصلحة مصر والوطن فوق كل اعتبار، وهذا الدستور وضع لكل المصريين ولمصلحتهم.

> جاء ذلك فى الندوة التثقيفية عن الدستور والتى نظمها المجمع الإعلامى بالإسماعيلية بالتعاون مع المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، وبحضور الناشط السياسى مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين.

وقال الدكتور محمدين إن مصر ديمقراطية مدنية، وأن جميع أعضاء لجنة الخمسين بذلوا قصارى الجهد، للخروج بهذا الدستور التوافقى، ولهذا أدعو الشباب لقراءة الدستور ثم التحدث باقتناع لأنه فى صالح الوطن.

وتناول الدكتور محمدين فى حديثه شرحا لبعض مواد الدستور، وخاصة المادة 38 والخاصة بالنظام الضريبى وغيره من التكليفات العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة كما تحدث الدكتور محمدين عن مواد أخرى هامة بالدستور والخاصة بالتعليم والبحث العلمى والصحة، وما تضمن الدستور الجديد من اهتمام بهذا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع طوائف المصريين.

وأكد الدكتور محمد محمدين أنه لا توجد مادة مخصصة لوزير الدفاع وتحصنه، بل أن لرئيس الجمهورية وزارات سيادية هى الدفاع والعدل والخارجية والداخلية، يتم تعينهم بالتعاون مع رئيس الوزراء فنحن الآن مررنا بتجربة، وأن القوات المسلحة المصرية هى التى ساعدت البلد، وأن تفاصيل ميزانية الجيش والمخابرات تناقشها لجنة الدفاع داخل مجلس الشعب، وأن رئيس الجمهورية لا يتخذ قرارات منفردة ولكن بالتعاون مع رئيس الوزراء.

وأضاف "أننا نجتمع اليوم لنعبر بالدستور وعندما نصل إلى انتخابات مجلس الشعب والتى ستكون شرسة، تركنا لرئيس الجمهورية حرية اختيار وتحديد الأولوية أيهما أولا برلمانية أم رئاسية، فنحن نريد أن نعبر هذه المرحلة وأن ننعم بالاستقرار، ولهذا قد تكون الانتخابات البرلمانية بعد الرئاسية.

ثم تحدث الناشط السياسى وعضو لجنة الخمسين مسعد أبو فجر، مؤكدا أن لجنة الخمسين عملت للوصول إلى دستور لصالح الوطن فى إطار حب مصر، وأدارت اللجنة على مستوى راقٍ لاحتواء أى خلافات بين الأعضاء، والجميع اتفق على إعلاء المصلحة العليا للوطن، مؤكدا أنه لا يوجد دستور كامل يحقق كل شىء فى العالم، وكانت باللجنة قامات كبيرة وعالية تنازلت عن رأيها لصالح الوطن والتوافق على مواد الدستور، وتحدث عن تطوير منظومة الصحة فى الدستور الجديد، وكذلك المنظومة التعليمية والمواد الخاصة بالنهوض بالتعليم والبحث العلمى والصحة أيضا، مؤكدا نجاح اللجنة فى احتواء أى صراع أيدولوجى بين الأعضاء.

كما تحدث تامر الجندى المنسق العام للمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان، موضحا دور المجلس فى توعية الشباب حول مواد الدستور الجديد ومفاهيم مواده، وأن المجلس عليه دور كبير فى هذا السياق، ولهذا يستضيف كبار أعضاء لجنة الخمسين الذين ساهموا بفكرهم وخبرتهم فى صياغة دستور مصر الجديد، مشيدا بالدور المخلص والبناء الذى قدمه الدكتور محمد محمدين ومساهماته فى إعداد مواد التعليم والبحث العلمى وغيرهما من مواد الدستور الجديد.

> شاهد الندوة الدكتور ناجى الشهالى وكيل وزارة الإعلام وعواطف أندراوس نائب مدير المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، والنائب السابق صلاح الصايغ عضو مجلس الشورى، وأشرف العاصى رئيس لجنة الوفد بالإسماعيلية وعدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين بالإسماعيلية وشباب الجمعيات الأهلية والأسر الشبابية.