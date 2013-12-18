"نعم للدستور" نتيجة استفتاء أسرة "فيبساوى" بسياسة واقتصاد "القاهرة"

أسفرت عملية فرز أصوات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء الذى نظمته أسرة "فيبساوى" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تفوق نسبة التصويت بـ"نعم" للدستور بفارق كبير.

وكان من إجمالى 372 صوتا مشاركا فى الاستفتاء، 195 قالوا "نعم"، فى مقابل 81 صوتوا بـ"لا"، فى حين قاطع 91 صوتا، و5 أبطلوا أصواتهم.

وكان عدد أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين شاركوا فى الاستفتاء، الذى استمر 4 ساعات داخل حرم الكلية، 45 فردا، صوت 37 منهم بـ"نعم"، مقابل صوت واحد بـ"لا"، فى حين قاطع الاستفتاء 5، و2 أبطلوا أصواتهم.

وشاركت الدكتور هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى الاستفتاء على الدستور الذى نظمه الطلاب أمس بالكلية، داخل مكتبها، وأشادت بتنظيم الطلاب فى الاستفتاء.

وكانت قد بدأت فعاليات الاستفتاء على الدستور الذى تنظمه أسرة "فيبساوى" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث وضع الطلاب صناديق الاقتراع الشفافة فى الساحة الرئيسية داخل حرم الكلية، وتوافد الطلاب عليها للإدلاء بأصواتهم على الدستور الذى انتهت منه لجنة الخمسين أخيرا.

وطاف بعض الطلاب بصناديق اقتراع أخرى على مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكذلك مكاتب الموظفين، الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع الاستفتاء الذى ينظمه الطلاب.

واستخدم الطلاب الحبر الفسفورى للتأكد من جدية الطلاب المشاركين فى الاستفتاء، وكذلك للحد من عمليات التزوير التى قد تنتج عن مشاركة الطلاب أكثر من مرة فى الاستفتاء، وإضفاء الواقعية على عملية الاستفتاء.

وقال أحد طلاب الأسرة المنظمين للاستفتاء، إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لها السبق فى تنظيم تلك الفعاليات السياسية، لتكون رائدا لباقى الطلاب والكليات المحيطة، وأن الهدف الأول من الاستفتاء على الدستور الذى تنظمه الأسرة هو دفع الطلاب للمشاركة السياسية وقياس التوجهات المختلفة للطلاب داخل الكلية.