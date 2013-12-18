أبو الفتوح: اعترضنا على خمسين مادة بالدستور ومواد العدالة الاجتماعية مطاطة

كتب : جهاد أحمد منذ 18 دقيقة

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، إن لجنة الخمسين تحولت للجنة سرية، ولم تدير حوارًا مجتمعيًا حول الدستور.

وأضاف أبوالفتوح خلال حواره مع الإعلامي عماد الدين أديب ببرنامج "بهدوء" على قناة "CBC"، أن الدكتور عمرو موسى استخدم مهارته في صياغة المواد المتعلقة بالتعليم، مؤكدًا اعتراضه على مواد العدالة الاجتماعية الموجودة بمسودة الدستور، وخاصة المتعلقة بمجانية التعليم، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين أدارت مناقشات الدستور، بنفس الطريقة التي أدار بها الإخوان النقاش داخل لجنة المائة.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن معظم نصوص الدستور الجديد مطاطة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم، مؤكدًا أنه أرسل اعتراضًا على خمسين مادة بالدستور للجنة الخمسين، مشددا على رفضة لمحاكمة المدنيين عسكريا.