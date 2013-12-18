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الحكومة: تطبيق «الأدنى والأقصى للأجور» يناير المقبل دون استثناء

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الحكومة: تطبيق «الأدنى والأقصى للأجور» يناير المقبل دون استثناء الحكومة: تطبيق «الأدنى والأقصى للأجور» يناير المقبل دون استثناء

كتب : أحمد عبدالعظيم وماهر هنداوى ومصطفى فهمى منذ 57 دقيقة

قال مصدر حكومى مسئول لـ«الوطن»: إن ستطبق الحدين الأقصى والأدنى للأجور على كافة العاملين بالجهاز الإدارى دون استثناء، فى يناير المقبل، بعد اﻻنتهاء من قاعدة بيانات أجور العاملين فى الجهاز الإدارى. وقالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ«الوطن»: إن قاعدة بيانات الحد الأدنى للأجور فى عهدة وزارة المالية حالياً لترتيب وتحديد عدد الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة المستحقين للحد الأدنى للأجور من إجمالى 6 ملايين عامل بالجهاز الإدارى والمحليات والقطاعين العام والأعمال العام. وأوضحت أن الجهاز ما زال يفحص حتى الآن بيانات القيادات بالدولة بدءاً من منصب رئيس الجمهورية حتى منصب مديرى العموم الذين سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور فى أول يناير المقبل، وعددهم 8 آلاف قيادة يتقاضى كل منهم أكثر من 50 ألف جنيه شهرياً. من جهته، عقد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بحضور وزيرى المالية والتنمية الإدارية. وقال «الببلاوى»: إن «تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور من القرارات الجريئة وترجمة لأهداف ومبادئ ثورة 25 يناير، التى أعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها، لتحقيق العدالة الاجتماعية».

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