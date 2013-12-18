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عبدالله بن زايد يكرم شما بنت محمد بن خالد آل نهيان

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عبدالله بن زايد يكرم شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عبدالله بن زايد يكرم شما بنت محمد بن خالد آل نهيان

كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان والشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان والشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان تقديرا لدورهن في دعم البرامج القرائية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المؤسسات الحكومية والمجتمعية الداعمة والمشاركة في حملة "أبوظبي تقرأ" والتي أطلقها مجلس أبوظبي للتعليم خلال شهر أبريل الماضي لنشر ثقافة القراءة وحب المطالعة بين طلاب المدارس والمجتمع المحلي بشكل عام، وذلك بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم. ويأتي التكريم تقديرا للدور المتميز الذي ترعاه الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في دعم البرامج القرائية من خلال مكتبة أجيال المستقبل والمكتبة المتنقلة، والتي تعتبر أول منارة لثقافة الطفل في مدينة العين، والتي تصل القارئ أينما كان، إضافة إلى برامج مكتبة أجيال المستقبل في جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل.

ويبرز التكريم أهمية دور برامج المكتبة من خلال اتفاقية مبادرة "أبوظبي تقرأ" لعام 2012 / 2013، حيث رعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان المبادرة في مدينة العين لتكون مكتبة أجيال المستقبل الراعي الحصري لها.. وانطلقت من "مبزرة العين" بحضور كبير من طلبة مدارس العين الحكومية والخاصة وممثلين من مكتب العين التعليمي ثم تلى ذلك كوكبة من البرامج القرائية في مؤسسات مدينة العين كافة.. فيما شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بقراءة قصص للأطفال بنفسها .

وتشارك جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ممثلة في مكتبة أجيال المستقبل للعام الثاني على التوالي ضمن مبادرة "أبوظبي تقرأ" في عامها الثاني بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم.

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