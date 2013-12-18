ياسر برهامي لـ"الإخوان": إنما للصبر حدود

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 17-12-2013 23:51

أوضح الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه لا يريد استدعاء الأمن لحماية دروس الدعوة السلفية ومؤتمراتها بالرغم من دعوات الإخوان المستمرة لتعطيل هذه المحاضرات، كما حدث مع الدكتور سيد حسين عفاني، قائلا "إنما للصبر حدود".

وأكد برهامي خلال مداخلته بالفيديو مع الاعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري على قناة "العربية الحدث" أن ما حدث في المنوفية عقب صلاة الجمعة لم تكن محاولة لاغتياله، وإنما محاولة للتشويش و تعطيل المحاضرة، مؤكدا أنها كانت محاضرة شرعية، ولكنها تطرقت لمناقشة كافة القضايا المعاصرة بطبيعة الحال.

وأشار برهامي إلى احتمالية حدوث أي اعتداء على مشايخ الدعوة في مثل هذه الأحداث، مؤكدا أن الأمن تدخل من تلقاء نفسه دون طلب ذلك، مؤكدا أنهم لم يتقدموا حتى الآن بأية بلاغات بخصوص هذه الواقعة أو أي وقائع مشابهة.