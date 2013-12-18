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أمن الإسكندرية: الموافقة على 3 ساعات لإقامة مؤتمر لحزب النور

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أمن الإسكندرية: الموافقة على 3 ساعات لإقامة مؤتمر لحزب النور أمن الإسكندرية: الموافقة على 3 ساعات لإقامة مؤتمر لحزب النور

كشف اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير لقطاع أمن الإسكندرية، عن الموافقة على طلب حزب النور السلفى إقامة مؤتمر اليوم الأربعاء لمدة 3 ساعات بدءاً من السابعة الى العاشرة مساء.

وقال "أمين" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر سيتم تأمينه لعدم خرق الحزب لقانون التظاهر.

وكان حزب النور قد دعا إلى مؤتمر جماهيرى حاشد، بحضور الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية والدكتور أحمد فريد النائب الثانى لرئيس الدعوة والدكتور يونس مخيون رئيس النور السلفى والأمين العام للحزب الشيخ جلال مرة والدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسى للحزب وممثله فى لجنة الخمسين والشيخ شريف الهوارى عضو مجلس الشيوخ بالحزب والشيخ محمود عبد الحميد عضو مجلس شيوخ الحزب والدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية.

وقال طارق حسن، القيادى بالحزب، إن الهدف من مؤتمر الغد هو الحشد للتصويت على التعديلات الدستورية بــ "ـنعم" .

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