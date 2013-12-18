ضبط مدرس بمطروح أثناء قيادته سيارة مسروقة من “الجيزة”

ألقت مباحث مطروح القبض على مدرس مطلوب لتنفيذ حكم قضائي أثناء قيادته سيارة بدون أوراق تسيير وبالكشف عنها تبين أنه مبلغ بسرقتها في قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة وجاري اتخاز الإجراءات القانونية تجاهه

حيث تمكن النقيب عمرو الصفتي والنقيب محمد سعد الدين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة أثناء مرورهم الأمني بمدينة مرسى مطروح من ضبط سيارة تحمل لوحات معدنية رقم 21954 م ع ماركة هيونداي موديل 2009 سوداء اللون قيادة مدحت م . ي . و ( 30 سنة ) مدرس مقيم الكيلو 4 مطروح وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر إنه لايحمل ثمة تراخيص

برفع بصمتي الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة تبين أنها تحمل موتور رقم 633800شاسيه رقم 732383 مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 23523 لسنة 2013 جنح قسم الهرم بأمن الجيزة بتاريخ 23/7/2013 بالكشف عن قائد السيارة تبين انه مطلوب لتنفيذ حكم في القضية رقم 17248/2010 جنح مطروح إصابة خطأ حصر رقم 6987/2010 المقضي فيها بالحبس شهر و200 جنيه غرامة غيابي بجلسة 22/12/2010

تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة