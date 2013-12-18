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جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع ولاية كانو بنيجيريا

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استقبل الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، اليوم، وفدا من دولة نيجيريا، يضم الدكتور تاج الدين جامبو "المفوض السامى لشئون التعليم، والدكتور تيجانى عمر مدير مدرسة التمريض بولاية كانو وفاروق إبراهيم ممثل الفيدرالية والدكتور ثامر قزامل ممثل شركة دلتا ميد، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون تعليمى فى المرحلة الجامعية الأولى بين ولاية كانو وهى كبرى الولايات الصناعية بنيجيريا وجامعة المنصورة وتفعيل التعاون باستقبال 50 طالبا نيجيريا للدراسة بكلية التمريض بالمنصورة.

حضر اللقاء الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب وعميد كلية التمريض ومدير مستشفى الطوارئ ومدير مركز الأورام والمشرف العام على مكتب الوافدين ومدير إدارة الوافدين ومدير مكتب العلاقات الخارجية.

وأكد الدكتور السيد عبد الخالق رئيس الجامعة، أن هذا التعاون جزء من إستراتيجية الجامعة على النطاق الإقليمى والدولى وأرسلنا بعض الزملاء للمشاركة فى المعارض الأفريقية واليوم نوقع برتوكول تعاون، لاستقبال 50 دارسا بكلية التمريض والتعاون فى مختلف المجالات مع نيجيريا وسنبدأ بالتمريض والطب والهندسة.

كما أشار إلى أن هذا التعاون واجب لجامعة المنصورة، للمساعدة فى تطوير العملية التعليمية فى دول حوض النيل ونيجيريا، كما سيكون هناك تعاون فى مجال التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس ونحن نرتب لزيارة الجامعات النيجيرية لزيادة التعاون مع جامعة المنصورة.

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مصر 365

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