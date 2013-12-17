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محافظ سوهاج يكرم لاعبى كمال الأجسام بحضور وكيل وزارة الشباب

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محافظ سوهاج يكرم لاعبى كمال الأجسام بحضور وكيل وزارة الشباب محافظ سوهاج يكرم لاعبى كمال الأجسام بحضور وكيل وزارة الشباب

كرم اليوم اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، لاعبى منطقة كمال الأجسام بمديرية الشباب والرياضة وذلك فى مكتبه، صرح بذلك أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج .

وأضاف الديب أن اللاعبين الذين تم تكريمهم هم الفائزون بالمراكز الأول والثانى والثالث من بينهم بعض أبطال الجمهورية خلال الموسم السابق والذين سوف يشاركون فى بطولة الجمهورية هذا العام .

وأشار الديب إلى أن المحافظ قام بتقديم شهادات تقدير للاعبين مع منح المنطقة مبلغ مالى، كما قامت المديرية بإعطاء المنطقة مبلغ 5 آلاف جنيه واللاعبين 3 آلاف جنيه .

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