عميد المعهد القومي للكبد: 2014 سيكون عام الثورة على فيروس "سي"

كتب : جهاد أحمد منذ 27 دقيقة

قال الدكتور وحيد دوس عميد المعهد القومي للكبد وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن عام 2014 سيكون عام الثورة الطبية على فيروس "سي"، بعد العقار الجديد الذي اكتشف لعلاجه، مؤكدا أن العالم الآن يبحث القضاء على هذا الفيروس تماما.

وأضاف دوس، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة “على قناة CBC"، أن العلاج المعتمد لفيروس "سي" في العالم حتى الآن هو الأنترفيرون، مؤكدا أن مصر تحصل عليه بأسعار مخفضة حيث تباع الحقنة منه في مصر بـحوالي 300 جنيه، في حين أنها تباع في أوروبا بـ"300 يورو"،

وأشار دوس إلى أن الوفد المصري الذي شكلته اللجنة القومية لمكافحة فيروس "سي" للتفاوض مع الشركات الأجنبية المنتجة للعقار الجديد التقت أصحاب هذه الشركات في واشنطن، مشيرا إلى أن الوفد المصري لمس من هذه الشركات البحث عن سوق للدواء في مصر، مؤكدا أن الجانب المصري سيتفاوض على هذا الدواء للحصول عليه بسعر مخفض كما حدث في عقار الأنترفيرون لأن العقار الحديد تكلفته مرتفعة.

وأكد أنه بحلول عام 2014 ستتنافس 7 من الشركات المنتجة لعقار فيروس "سي" الجديد في السوق المصري.