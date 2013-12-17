أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

عميد المعهد القومي للكبد: 2014 سيكون عام الثورة على فيروس "سي"

Google+ Print
عميد المعهد القومي للكبد: 2014 سيكون عام الثورة على فيروس "سي" عميد المعهد القومي للكبد: 2014 سيكون عام الثورة على فيروس "سي"

كتب : جهاد أحمد منذ 27 دقيقة

قال الدكتور وحيد دوس عميد المعهد القومي للكبد وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن عام 2014 سيكون عام الثورة الطبية على فيروس "سي"، بعد العقار الجديد الذي اكتشف لعلاجه، مؤكدا أن العالم الآن يبحث القضاء على هذا الفيروس تماما.

وأضاف دوس، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة “على قناة CBC"، أن العلاج المعتمد لفيروس "سي" في العالم حتى الآن هو الأنترفيرون، مؤكدا أن تحصل عليه بأسعار مخفضة حيث تباع الحقنة منه في مصر بـحوالي 300 جنيه، في حين أنها تباع في أوروبا بـ"300 يورو"،

وأشار دوس إلى أن الوفد المصري الذي شكلته اللجنة القومية لمكافحة فيروس "سي" للتفاوض مع الشركات الأجنبية المنتجة للعقار الجديد التقت أصحاب هذه الشركات في واشنطن، مشيرا إلى أن الوفد المصري لمس من هذه الشركات البحث عن سوق للدواء في مصر، مؤكدا أن الجانب المصري سيتفاوض على هذا الدواء للحصول عليه بسعر مخفض كما حدث في عقار الأنترفيرون لأن العقار الحديد تكلفته مرتفعة.

وأكد أنه بحلول عام 2014 ستتنافس 7 من الشركات المنتجة لعقار فيروس "سي" الجديد في السوق المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية