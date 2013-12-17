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شوقي غريب: شخصيتي قوية ولن أقبل التدخل في عملي

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شوقي غريب: شخصيتي قوية ولن أقبل التدخل في عملي شوقي غريب: شخصيتي قوية ولن أقبل التدخل في عملي

كتب : جهاد أحمد منذ 50 دقيقة

نفى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب ، وجود أي خلاف بينه وبين حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مؤكدا أن كل ما يقال عن ذلك شائعات مغرضة.

وطالب غريب المصريين، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC أن يتركوه يعمل ومن ثم يحاسبوه ويقيموه.

وأكد غريب أنه يتمتع بشخصية قوية ولا يقبل التدخل في عمله. وعن النظام الجديد الذي سيتبعه مع لاعبي أكد انه سيوزع التعليمات على اللاعبين في أول تجمع لهم، مؤكدا معاقبة من يخالفها وفقا للقوانين واللوائح.

وأكد غريب ثقته في عودة الدوري العام في موعده، لأنه لمس إصرارا كبيرا على ذلك من قبل طاهر أبو زيد وزير الرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم.

ونفى غريب وجود أي خلاف بينه وبين أحمد شوبير، مؤكدا أنه حل ضيفا عليه في برنامج إذاعي الأسبوع الماضي.

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