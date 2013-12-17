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رنا سماحة تدعو المصريين للتصويت لها في "ستار أكاديمى"

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رنا سماحة تدعو المصريين للتصويت لها في "ستار أكاديمى" رنا سماحة تدعو المصريين للتصويت لها في "ستار أكاديمى"

كتب : ربيع ممدوح منذ 10 دقائق

دعت رنا سماحة المتسابقة المصرية في برنامجة "ستار أكاديمي"، جموع المصريين، للتصويت لها، بعد أن وقعت فى دائرة خطر الأسبوع الثالث عشر، مؤكدة أن المنافسة تشتد بينها وبين المتسابق السعودي عبد الله.

وأضافت سماحة، أنها ومحمود محي المتسابقان المصريان المتبقيان في البرنامج، وأن الجمهور وحده من ينقذ أحدهما، للفوز بلقب الموسم التاسع لستار أكاديمي، مشيرة إلى أنها ستبذل كل جهدها لتخرج أفضل ما لديها، لأنها تعرف أن آمال المصريين متعلقة بها، حيث ترى المتسابقة المصرية بالأكاديمية أن دعم الجمهور المصرى لها مهم للغاية، لتضمن الحصول على القب.

وأوضحت سماحة، أن فوزها ربما يكون أحد العوامل التى ربما ستكون مبعث سعادة للمصريين، وسط الأحداث السياسية الصعبة التى تمر بها البلاد، مطالبة كل المصريين بالوقوف إلى جانبها.

من جهة أخرى، طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من النجوم المصريين بالوقوف إلى جانب رنا سماحة من أجل الواجب الوطنى، نظرا لامتلاكها قدرات صوتية تؤهلها للفوز باللقب ستار أكاديمى، الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، ويعد من أضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر فى العالم والأقوى فى الوطن العربى، ويعرض على قناة CBC، فى الثامنة مساء الخميس من كل أسبوع.

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