عضو "القومى لحقوق الإنسان": البنية الأساسية بسيناء تنهار.. ويجب دعمها

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يعمل من خلال مؤسسات تستطيع تنمية سيناء، من خلال وضع آليات جديدة لسبل التنمية يشعر بها المواطن السيناوى، وتابع قائلاً: "يجب على الدولة أن يكون عام 2014 عام الدعم بالنسبة لسيناء"، مؤكدًا أن البنية الأساسية بسيناء تنهار الأمر الذى ينذر بخطر كبير.

وأضاف "سلام" خلال حواره عبر قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة"، أن السنوات الماضية كانت الأسوأ على سيناء حيث لم يتم إضافة أى مرفق جديد فى ظل انهيار المرافق القائمة، وتابع قائلاً: "يجب إنقاذ سيناء من الانهيار الذى تعانى منه على جميع الأصعدة".