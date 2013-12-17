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مدير أمن الدقهلية: أهالى المحافظة يطالبون بإعدام الإخوان

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مدير أمن الدقهلية: أهالى المحافظة يطالبون بإعدام الإخوان مدير أمن الدقهلية: أهالى المحافظة يطالبون بإعدام الإخوان

قال اللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، إن مذابح الإخوان دفعت شعب الدقهلية للمطالبة بإعدامهم خلال تشييعهم جنازة سائق التاكسى الذى ذبح الأمس على يد المنتمين لتنظيم الإخوان، متعجباً من أن الجماعة لم تتورع عن المذابح التى ترتكبها، بالإضافة إلى لفظ أهالى المحافظة لهم، إلا أنهم خرجوا فى مسيرة اليوم والتى كاد أن يتعرض المشاركون فيها للفتك من قبل الأهالى، بينما تدخلت قوات الأمن حال دون ذلك.

وأضاف "الميهى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم2، أن قوات الأمن مازالت تتعقب الدكتور ياسر شاهين قائد مسيرة الإخوان التى ذبح خلالها سائق التاكسى أمس.

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