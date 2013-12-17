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"القومية لفيروسات الكبد": 2014 ثورة طبية لعلاج فيروس "سى" فى مصر

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"القومية لفيروسات الكبد": 2014 ثورة طبية لعلاج فيروس "سى" فى مصر "القومية لفيروسات الكبد": 2014 ثورة طبية لعلاج فيروس "سى" فى مصر

قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لفيروسات الكبد، إن هناك 500 مليون شخص مصاب بفيروس "سى" على مستوى العالم، مضيفاً أن هناك 8 أدوية جديدة لعلاج فيروس "سى" سيتم إضافتها العام المقبل، مضيفا أن عام 2014 ثورة طبية لعلاج المرض.

وأوضح دوس خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن حقن "الإنترفلون" هو العلاج الحالى لفيروس "سى"، مشيرا إلى أن نسبة نجاحه تصل إلى 60%.

وأضاف أن "سوفالدى" من أحدث العلاجات لفيروس "سى" ومكتشفه إيطالى كان يعيش فى ، مشيرا إلى أن العقار الجديد لعلاج فيروس "سى" سيتم طرحه بأمريكا وتكاليفه 75 ألف دولار.

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مصر 365

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