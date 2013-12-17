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المطار يستقبل 4 جثامين لمصريين لقوا مصرعهم بالسعودية

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المطار يستقبل 4 جثامين لمصريين لقوا مصرعهم بالسعودية المطار يستقبل 4 جثامين لمصريين لقوا مصرعهم بالسعودية

المطار

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء 4 جثامين لمواطنين مصريين لقوا مصرعهم في حادث مرورى فى .
> ذكرت مصادر امنية بقريه البضائع بمطار القاهرة ان الجثامين وصلوا على الطائرة السعودية القادمة من الدمام تضم كريم وجيه شهاوى , و هشام على محمد , و اسامه عشور أحمد , و أحمد صبحي حماد وجميعهم من محافظة الدقهليه , لقوا مصرعهم فى حادث مرورى أثناء أداء العمرة بالاراضى السعودية , تم إنهاء إجراءات وصول الجثامين وخروجها من المطار وتسليمهم الي اسرهم لدفنهم .

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