المطار يستقبل 4 جثامين لمصريين لقوا مصرعهم بالسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء 4 جثامين لمواطنين مصريين لقوا مصرعهم في حادث مرورى فى السعودية .

> ذكرت مصادر امنية بقريه البضائع بمطار القاهرة ان الجثامين وصلوا على الطائرة السعودية القادمة من الدمام تضم كريم وجيه شهاوى , و هشام على محمد , و اسامه عشور أحمد , و أحمد صبحي حماد وجميعهم من محافظة الدقهليه , لقوا مصرعهم فى حادث مرورى أثناء أداء العمرة بالاراضى السعودية , تم إنهاء إجراءات وصول الجثامين وخروجها من المطار وتسليمهم الي اسرهم لدفنهم .