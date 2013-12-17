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بالصور.. الجامعة العربية المفتوحة تشهد تخريج 123 من طلابها

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كرمت الجامعة العربية المفتوحة خلال حفل أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة 123 طالباً وطالبة من ثلاث تخصصات، وهى اللغة الإنجليزية وآدابها، برنامج إدارة الأعمال وبرنامج تقنيات المعلومات والحوسبة، بمناسبة تخرجهم.

وحضر الحفل شخصيات عامة على رأسهم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والدكتور عمرو عزت سلامة الوزير السابق.

كما اعتذر عن الحضور كل من الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى والأمير طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الحى عبيد مدير فرع الجامعة بالقاهرة، إن العام المقبل سيتم تدشين دراسات عليا وبرامج جديدة بفرع الجامعة بالقاهرة.

ويأتى هذا الحفل ضمن سلسلة حفلات التتويج التى تحرص الجامعة على إقامتها فى مختلف فروعها فى ثمانى دول عربية وهى ، ، الكويت، والأردن ودول عمان والسودان.

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