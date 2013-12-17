بحث طبى مصرى يعالج آلام الرقبة بالليزر بدلا من العقاقير

أعلن مؤتمر الشعبة الطبية بالمركز القومى للبحوث، اليوم الثلاثاء، عن طريقة جديدة لعلاج الألم بالرقبة عن طريق استخدام الليزر، دون الحاجة إلى تناول العقاقير مثل المسكنات أو الكرتزون.

وقالت الدكتورة علياء عبد الرحمن باحثة فى الشعبة الطبية بالمركز، إنه يتم استخدام الليزر البارز فى موجات محددة على مناطق بالجسم.

وأوضحت الدكتورة علياء، أن الدراسة أثبتت تحسن الحالات التى تعانى من الألم الرقبة خلال 12 جلسة، يتم تعرض المريض فى جلستين أو ثلاثة شهريًا، مشيرة إلى أن مركز التميز العلمى بالشعبة الطبية يمكنه استقبال مرضى ألم الرقبة لعلاجهم بهذه الطريقة الحديثة بأسعار رمزية.