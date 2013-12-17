أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اتباع السلوكيات السليمة تقى الأطفال من الانحرافات الجنسية عند الكبر

Google+ Print
اتباع السلوكيات السليمة تقى الأطفال من الانحرافات الجنسية عند الكبر اتباع السلوكيات السليمة تقى الأطفال من الانحرافات الجنسية عند الكبر

يخشى الأهل فى كثير من الأحيان، على الأطفال من كثرة وسائل الانفتاح والتطور الذى يحدث فى وسائل الإعلام والتليفزيون والسينما، التى أصبحت فيها شيئا من عدم الحياء والمبالغة الدائمة فى الألفاظ والحركات والملابس.

قال الدكتور جميل صبحى استشارى الأمراض النفسية والعصبية، هنا يبدأ دور الوالدين بأنفسهما أولا فى تقويم سلوكيات أبنائهما، حيث يكونان معتدلان فى ملابسهما أمام الأطفال من بداية عمر ثلاث سنوات وﻻ يقوم أى منهما بخلع ملابسه أمامهما، ليتعلموا الخصوصية من جانب وتقليل حب اﻻستطلاع الجنسى من جانب آخر، كما يجب منع الأبناء من خلع ملابسهم بالكامل أمام بعضهم حتى لو كانوا أوﻻدا فقط، أو بنات فقط.

وأشار إلى أنه يجب اﻻنتباه أثناء لعب الأطفال مع بعضهم حتى ﻻ تحدث ألعاب جنسية بينهم، وإذا ﻻحظ الأهل أى ألعاب جنسية أو مداعبتهم للأعضاء الجنسية لأنفسهم يجب أن يتجنبوا العنف أو الضرب، ولفت نظرهم لشىء آخر وشغلهم بألعاب أخرى، كما يجب أن يراعى الزوجان أﻻ يشعر الأطفال بالعلاقة الزوجية بينهما، أحيانا يعتقد الوالدان أن الطفل نائما، ولكنه قد يستيقظ ويشعر بهما فيعتقد أن هناك علاقة خاطئة بينهمان وأحيانا يعتقد الأهل طالما أن الأوﻻد يلعبون معا ﻻ توجد مشكلة، ولكن قد تحدث ألعاب جنسية بين الأوﻻد وهم بمفردهم، أو بين البنات وهم بمفردهم وهذا اﻻهتمام باعتدال من جانب الأهل كافى بأﻻ يعرض أطفالهم لمشاكل تخص الجنس والعلاقة الزوجية عند الكبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365