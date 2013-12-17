الجمعة.. مؤتمر طبى لطرح علاج جديد يحل مشكلة "بطانة الرحم المهاجرة"

مرض "بطانة الرحم المهاجرة" حالة تتواجد فيها قطع من الأنسجة تشبه تلك التى تبطن الرحم من الداخل، والتى تعرف ببطانة الرحم "خارج الرحم"، وهى القطع الشاردة من بطانة الرحم غالبًا ما توجد فى الأعضاء القريبة فى منطقة الحوض، مثل المبايض، والمثانة والأمعاء.

ولهذا تطرح إحدى شركات الأدوية والرعاية الصحية عقارا جديدا للنساء اللواتى يعشن مع عبء بطانة الرحم المهاجرة، وذلك خلال مؤتمر طبى يوم الجمعة القادم، بفندق المريوت الزمالك، فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وسوف يشارك فى المؤتمر نخبة من الأطباء والاستشاريين والباحثين العالميين فى هذا المجال، فى مقدمتهم الدكتور "أحمد راشد" أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، والدكتور "مختار طبوزادة" أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، والأستاذ "لودفيغ كايسل" رئيس قسم التوليد وأمراض النساء فى جامعة مونستر مدرسة الطب، مونستر ألمانيا.

وأشير إلى أن مرض بطانة الرحم المهاجرة يضع عبئا ثقيلا على المرأة فى مقتبل حياتها، مسببا قدر كبير من الألم ويؤثر على جوانب الحياة اليومية للمرأة.