“أمن الموانىء” يضبط حاويتين قادمتين من تركيا 2000 طبنجة صوت

نجحت قوات أمن الموانى فى ضبط عدد 2 حاوية قادمة من دولة تركيا بداخلهما عدد 2000 طبنجة صوت ” قابلة للتعديل لإطلاق الأعيرة النارية الحية ” ، و550 بندقية رش ، ومليون ومائتى ألف طلقة )

> جاء هذا فى اطار سياسات الوزارة والتى ترتكز إحدى محاورها على تشديد الإجراءات التأمينيه بكافة المنافذ وإحكام السيطرة الأمنية عليها منعاً لأية محاولات تهريب وضبط كل ما يشكل تهديداً على أمن بالبلاد، فقد توصلت جهود تحريات إدارة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانى بالإشتراك مع قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى بورسعيد إلى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير – ومقرها كائن بمحافظة بالإسكندرية ، بإستيراد حاويتان مُحملتان على باخرة قادمة من دولة تركيا إلى ميناء بورسعيد البحرى، مشمول أحدهما (مواسير بلاستيك)، والآخرى (أدوات كهربائية)، وبداخلهما كميات كبيرة من البضائع الممنوع والمحظور إستيرادها.

> عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الحاويتان المشار إليها, وبتفتيشهما عُثر بداخلهما على الآتى (1,193,697) طلقة صوت عيار 9 مم، و (2000) طبنجة صوت ” قابلة للتعديل لتصبح سلاحاً نارياً”، و (550 ) بندقية رش ( ضغط هواء )، و (200 ألف ) طلقة صوت عيار 8 مم .

> وم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة , والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.