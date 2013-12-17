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مصادر: إرهابي الإسماعيلية القتيل طالب طب “راسب”

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مصادر: إرهابي الإسماعيلية القتيل طالب طب “راسب” مصادر: إرهابي الإسماعيلية القتيل طالب طب “راسب”

اكدت مصادر امنية، ان الارهابى الذى قامت قوات الشرطة بتصفيته صباح اليوم، بعد استهدافه قوة امنية اثناء القبض عليه، وإستشهاد النقيب احمد وحيد عبد الحميد برصاصه الغادر، هو طالب بكلية الطب، وراسب من العام الماضى.
> واشارت المصادر الى انه تورط مع احدى الجماعات التكفيريه، واصبح عضواً فيها منذ فترة، كما رجحوا ان يكون له دور فى ارتكاب واقعة محاولة تفجير مبنى المخابرات الحربية، التى استشهد خلالها ثلاثة من المجندين، خلافاً عن الاصابات التى لحقت باخرين، كما تسببت فى بعض التلفيات التى اصابت مبنى المخابرات الحربية.

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