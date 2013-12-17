ريال مدريد: لا توجد عروض لدى “ماريا” ولن يرحل

أكد فلورينتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الإسباني أن اللاعب الدولى الارجنتيني أنخيل دي ماريا لن يرحل عن صفوف الفريق وسكمل عقده حتى النهاية مع النادى الملكي.

وأكد رئيس النادى الملكى – فى تصريحات له اليوم أن جناح الفريق المتألق دي ماريا لم تصل إليه أى عروض جدية من أى نادى يريد الحصول على خدماته.

وأضاف ” يتردد فى وسائل الاعلام أن اللاعب على أبواب الرحيل من ريال مدريد ولكن هذا هراء ولا أحد يعرف أى شئ”.

وأنهى بيريز تصرحه قائلًا ” دى ماريا لاعب رائع ولا يمكن الاستغناء عنه ولكن هذا أمر خاص بالمدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي”.